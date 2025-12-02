Ричмонд
В Пермском крае на окраине города обнаружили следы крупного медведя

На поиски хищника направили охотоведа.

Источник: Администрация Нытвенского муниципального округа

Администрация Нытвенского округа призвала жителей к осторожности. В окрестностях Нытвы замечен медведь. Следы крупного зверя замечены в районе лыжной базы.

Ситуация находится под контролем. На поиски зверя отправился охотовед. Он принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить жителей города от дикого зверя. Окружные власти также оповестили руководство и тренерский состав спортивной школы, чтобы принять дополнительные меры безопасности.

«Будьте внимательны и осторожны, постарайтесь исключить прогулки в темное время суток. Если вы увидите где-то в пределах населенного пункта дикого зверя, ни в коем случае не пытайтесь его прогнать самостоятельно, не подходите к нему близко», — предупреждают в администрации.

При обнаружении диких животных необходим звонить в ЕДДС округа по номеру «112» или главному специалисту управления по охране и использованию объектов животного мира краевого Минприроды Андрею Анатольевичу Лопатину по тел. 8 (902) 799−54−12.

В Перми уже несколько дней по городу разгуливает крупный лис. Пермяки заметили его в минувшее воскресенье на набережной в районе старого зоопарка. Его застали за охотой на мышей.