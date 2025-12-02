В Пермском крае на окраине города обнаружили следы крупного медведя

«Будьте внимательны и осторожны, постарайтесь исключить прогулки в темное время суток. Если вы увидите где-то в пределах населенного пункта дикого зверя, ни в коем случае не пытайтесь его прогнать самостоятельно, не подходите к нему близко», — предупреждают в администрации.