В Пермском крае на окраине города обнаружили следы крупного медведя

Администрация Нытвенского округа призвала жителей к осторожности. В окрестностях Нытвы замечен медведь. Следы крупного зверя замечены в районе лыжной базы.
Ситуация находится под контролем. На поиски зверя отправился охотовед. Он принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить жителей города от дикого зверя. Окружные власти также оповестили руководство и тренерский состав спортивной школы, чтобы принять дополнительные меры безопасности.
«Будьте внимательны и осторожны, постарайтесь исключить прогулки в темное время суток. Если вы увидите где-то в пределах населенного пункта дикого зверя, ни в коем случае не пытайтесь его прогнать самостоятельно, не подходите к нему близко», — предупреждают в администрации.
При обнаружении диких животных необходим звонить в ЕДДС округа по номеру «112» или главному специалисту управления по охране и использованию объектов животного мира краевого Минприроды Андрею Анатольевичу Лопатину по тел.
