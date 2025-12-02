Ричмонд
Стало известно, как себя чувствует американский президент

Белый дом опубликовал заключение личного врача Дональда Трампа.

Белый дом опубликовал заключение личного врача Дональда Трампа. Медицинский отчет подтверждает: состояние американского лидера остается стабильным и не вызывает тревоги.

По данным лечащего врача Шона Барбареллы, обследование выявило нормальные показатели сердечно-сосудистой системы и брюшной полости. Отмечено, что подобные проверки особенно важны для мужчин старшего возраста. В документе подчеркивается, что углубленная диагностика показала «отличное» общее состояние здоровья президента.

За сутки до публикации Трамп сообщил, что прошел когнитивный тест и получил максимальную оценку. На этом фоне продолжают обсуждать появившийся в августе заметный синяк на его правой кисти, который вызвал волну предположений в сети.

По одной из версий, след мог остаться после внутривенной процедуры.

Стало известно, к чему привело двухлетнее закрытие финской границы с Россией.

