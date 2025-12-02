Врага свердловского чиновника, обвиненного в смертельном ДТП, судят за экстремизм

По мнению следствия, авария произошла 6 августа. 37-летний Станислав после встречи с друзьями возвращался поздно вечером домой. Так как такси вызвать не смог, он пошел пешком по обочине автодороги. Почему в итоге он оказался лежащим на трассе «Подъезд озеро Чусовское от км 364−630 “Пермь-Екатеринбург”» в Академическом районе, неизвестно, но брат предполагает, что мужчине стало плохо. Пока он лежал на дороге, по нему проехался Mercedes-Benz S 450 4MATIC. От полученных травм мужчина скончался на месте.