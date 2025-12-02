Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области определены шаги по строительству нового аэропорта

Специалисты начали предварительную разработку трассировки железнодорожных путей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На заседании рабочей группы были определены первоочередные задачи для проекта нового аэропорта под Иркутском. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, основное внимание уделено формированию земельного участка и разработке предпроектной документации.

Планируется, что аэропорт будет построен в районе пади «Ключевой» в Ангарском городском округе. Сейчас прорабатываются варианты его транспортной доступности. Специалисты начали предварительную разработку трассировки железнодорожных путей к будущему аэровокзалу, рассматривается и схема автомобильных дорог.

Завершение работы над предпроектной документацией намечено на март 2026 года. Ее результаты станут основой для технико-экономического обоснования и последующего проектирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что государственный архив Приангарья создаст историко-документальную экспозицию, посвященную 65-летию первого полета человека в космос. Выставка приурочена к юбилею Юрия Гагарина, который будет отмечаться в 2026 году.