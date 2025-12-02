В Иркутской области определены шаги по строительству нового аэропорта

На заседании рабочей группы были определены первоочередные задачи для проекта нового аэропорта под Иркутском. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, основное внимание уделено формированию земельного участка и разработке предпроектной документации.
Планируется, что аэропорт будет построен в районе пади «Ключевой» в Ангарском городском округе. Сейчас прорабатываются варианты его транспортной доступности. Специалисты начали предварительную разработку трассировки железнодорожных путей к будущему аэровокзалу, рассматривается и схема автомобильных дорог.
Завершение работы над предпроектной документацией намечено на март 2026 года. Ее результаты станут основой для технико-экономического обоснования и последующего проектирования.
