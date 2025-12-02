Часть Владивостока останется без холодной воды 3 декабря — адреса

Отключения холодной воды пройдут во Владивостоке 3 декабря из-за проведения аварийных и плановых ремонтных работ, сообщила пресс-служба КГУП «Примводоканал».
Так, с 9.00 до 20.00 без ХВС останутся дома на следующих улицах:
Амурская, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33; Анисимова; Садовая, 22 к.4, 22 к.4, 25, 27, 41, 41а, 43; Хабаровская, 21, 23; Хабаровский пер; мыс Чумака.
А с 9.00 до 22.00 без холодной воды останутся жители домов по улицам:
Верхнепортовая, 7, 9, 9а, 11, 30, 32, 38, 40; Адмирала Горшкова, 2, 4, 42, 44; Адмирала Смирнова, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Анны Щетининой, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29.
Потребителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.