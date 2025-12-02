В Госдуме рассказали о будущем пенсионного возраста: что ждет россиян

Угрозы повышения пенсионного возраста в России в ближайшее время не существует. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. По ее словам, рост производительности труда позволяет содержать большее количество пенсионеров, несмотря на старение населения.
«Не учитывать это просто нелепо, ведь технологии колоссально влияют на производительность. Именно они позволят нивелировать такой процесс как старение населения, которое происходит не только в России, но и во всех развитых странах», — сказала Бессараб.
Депутат подчеркнула, что если 30 лет назад мир только осваивал интернет, то сегодня цифровые и роботизированные решения внедрены повсюду, а технологический прогресс ускоряется.
Ранее тему пенсионного возраста обсуждали в Госдуме. По словам главы профильного комитета Госдумы Ярослава Нилова, ни о какой новой пенсионной реформе или повышении пенсионного возраста в настоящее время речи не идет.