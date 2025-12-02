Ричмонд
Генерал Попов: ВС РФ ведет зачистку «полуколец» в зоне СВО

В зоне СВО российские военные ведут зачистку анклавов и «полуколец», завершая операции, начатые поздним летом и осенью, сообщил генерал-майор Попов.

Источник: Аргументы и факты

Российская армия завершает в зоне СВО начатые поздним летом и осенью операции, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«А пока мы завершаем то, что начали поздним летом и осенью. Это зачистка анклавов и “полуколец” вроде купянского направления, продвижение на запад и юго-запад. Также мы пытаемся обойти с севера мощную агломерацию Славянск-Краматорск-Дружковка. Там сосредоточено очень много войск противника, поэтому операция будет сложной», — объяснил военный эксперт.

Попов отметил, что до зимы ВСУ будут вязнуть. В условиях осенней распутицы бронетехника противника с трудом маневрирует на грунтовых дорогах, а шоссе находятся под нашим контролем и простреливаются.