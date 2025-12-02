Бездомные собаки захватили окрестности нескольких домов на окраине Омска

«Отлов животных без владельцев на территории города Омска носит заявительный характер. В целях отлова таких животных, необходимо систематически обращаться в комитет территориального общественного самоуправления или управляющую компанию по месту нахождения животных без владельцев, а также в случае выявления животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию, жителям необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу города Омска по телефону: 78−78−78. Информация направлена в бюджетное учреждение города Омска “Муниципальный приют для животных” для организации работ», — написали чиновники.