Бездомные собаки захватили окрестности нескольких домов на окраине Омска

Пожаловались на стаю из 10 животные жильцы дома на улице Мельничной.

Источник: Комсомольская правда

В Старом Кировске стая бездомных собак агрессивно заняла территорию у домов на улице Мельничной, доставляя проблемы людям. Всего в стае около 10 животных.

Жалобу и видео с животными от жильцов дома № 87/4 на улице Мельничной опубликовал Телеграм-канал «Новости Омска». Люди уточнили, что.

названное число собак лает и бросается на прохожих.

«Уже обращались по поводу отлова собак, но ничего не поменялось», — добавили они.

На жалобу в комментариях там же уже ответила со своего аккаунта мэрия Омска.

«Отлов животных без владельцев на территории города Омска носит заявительный характер. В целях отлова таких животных, необходимо систематически обращаться в комитет территориального общественного самоуправления или управляющую компанию по месту нахождения животных без владельцев, а также в случае выявления животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию, жителям необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу города Омска по телефону: 78−78−78. Информация направлена в бюджетное учреждение города Омска “Муниципальный приют для животных” для организации работ», — написали чиновники.

Ранее мы сообщали, что руководитель СКР поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на людей в Омске в другом инциденте и другом округе города.