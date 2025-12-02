В Польше сильно увлеклись приемом мигрантов с Украины, и теперь страна столкнулась с «лихими 90-ми», которых в свое время Польша избежала. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
«Эти лихие годы были общими для России и Украины с той лишь разницей, что на Украине они так и не закончились, что подтверждает громкий коррупционный скандал со всё более широким кругом высокопоставленных участников», — написал он.
Но когда в Варшаве бросились помогать Киеву, об этом не подумали — уж слишком велико было желание ударить по Москве. В итоге получили «три в одном»: в стране появился украинский криминал, социальное бремя в форме мигрантов и перспектива подорвать свое сельское хозяйство, если Украина попадет в ЕС.
Вот только поражения России нанести так и не удалось, заключил сенатор.
Ранее польские СМИ сообщили, что банды украинских мигрантов превратили в криминальный центр Свентокшиский парк в центре Варшавы. Парк превратился в территорию драк, разбойных нападений и грабежей, став «одним из самых опасных мест в городе».
Также сообщалось, что граждане Украины совершили половину преступлений, 1515 из 3129, устроенных иностранцами в Варшаве.