Польша окунулась в «лихие-90-е»: в Совфеде объяснили, причем тут украинцы

Но когда в Варшаве бросились помогать Киеву, об этом не подумали — уж слишком велико было желание ударить по Москве. В итоге получили «три в одном»: в стране появился украинский криминал, социальное бремя в форме мигрантов и перспектива подорвать свое сельское хозяйство, если Украина попадет в ЕС.