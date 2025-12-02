В Екатеринбурге сохранился «кровавый» особняк — там держали великую княгиню перед казнью. Фото

В мае 1918 года в «Атамановские номера» под конвоем привезли великую княгиню Елизавету Федоровну. К этому моменту она уже не была светской дамой, сестрой императрицы и женой московского генерал-губернатора. После зверского убийства мужа террористом в 1905 году она основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия и посвятила свою жизнь служению Богу и помощи бедным. Ее уважали даже политические противники. Большевики, понимая ее огромный нравственный авторитет, действовали быстро и жестоко — ее выслали из монастыря, дав на сборы не более часа.