Как не попасть под «эффект Долиной»: челябинцы потеряли миллиарды рублей. Фото, видео

— Действительно, работа проводится очень большая у нас. Мы одни из первых, наверное, по России, кто запустил региональную программу профилактики мошенничества. Она у нас создана еще в 2023 году и действовала до 2025 года. Недавно было принято решение о продлении этой программы до 2028 года, потому что результат виден, он есть. Да, пока он не такой, каким мы ожидали, но он дает свои плоды: за 10 месяцев 2025 года на территории Челябинской области зарегистрировано 9 494 (-10,46% по сравнению с 2024 годом) краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.