«Омскоблводопровод» возглавил бывший директор приюта для животных

Что касается нового директора акционерного общества, как сообщается, исполнять обязанности руководителя «Омскоблводопровода» теперь будет Евгений Вольф. Он, напомним, более четырех лет — с апреля 2019 года до сентября 2023-го — возглавлял Муниципальный приют для животных, уволившись с поста по собственному желанию.