«Омскоблводопровод» возглавил бывший директор приюта для животных

В руководстве АО «Омскоблводопровод» произошли изменения. Как сообщает «Новый Омск» со ссылкой на собственные источники, с понедельника, 1 декабря 2025 года, пост директора предприятия оставил Дмитрий Зярко, назначенный на эту должность девять месяцев назад.
Отметим, ранее Зярко возглавлял администрацию Ленинского административного округа Омска, а затем занял пост первого вице-мэра Томска, который оставил ради должности в «Омскоблводопроводе».
Что касается нового директора акционерного общества, как сообщается, исполнять обязанности руководителя «Омскоблводопровода» теперь будет Евгений Вольф. Он, напомним, более четырех лет — с апреля 2019 года до сентября 2023-го — возглавлял Муниципальный приют для животных, уволившись с поста по собственному желанию.