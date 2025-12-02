Ричмонд
Движение для большегрузов ограничили на трассе «Байкал»

Уже третий день на трассе многокилометровые пробки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Уже третий день на трассе Р-258 «Байкал» многокилометровые пробки. А дело все в морозах, снегопаде и многочисленных авариях — благо, большинство из них обошлись без пострадавших. По последним данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, движение восстановлено в обе стороны. Для водителей и пассажиров обустроены пункты обогрева и питания.

Как сообщили КП-Иркутск в Упрдор «Прибайкалье», 2 декабря 2025 вновь пришлось ограничить движение в Слюдянском и Шелеховском районах. Действует оно с девяти часов утро с 46 по 100 км для большегрузов. Согласно данным с карт, пробки рассосались не до конца.

— Ограничение введено в связи с затруднением в движении на участке Р-258 Байкал с км 130 по км 165 и профилактическими мерами по обеспечению безопасного проезда по участку, — говорится в сообщении учреждения.

Водителей просят отказаться от поездок в данном направлении и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Александра Невского в Иркутске перекроют движение.