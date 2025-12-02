Движение для большегрузов ограничили на трассе «Байкал»

Уже третий день на трассе Р-258 «Байкал» многокилометровые пробки. А дело все в морозах, снегопаде и многочисленных авариях — благо, большинство из них обошлись без пострадавших. По последним данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, движение восстановлено в обе стороны. Для водителей и пассажиров обустроены пункты обогрева и питания.