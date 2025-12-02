Полиция Владивостока провела рейд по торговым точкам, реализующим алкоголь

В полиции напомнили, что продажа алкоголя в ночные часы запрещена законом. Также не допускается торговля такой продукцией несовершеннолетним. О подобных нарушениях можно сообщать по телефону дежурной части УМВД по Приморскому краю: 8 (423) 249 04 91.