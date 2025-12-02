Полиция Владивостока провела рейд по торговым точкам, реализующим алкоголь

Сотрудники полиции Приморского края и Владивостока провели оперативно-профилактический рейд, направленный на выявление нарушений в сфере оборота алкоголя. Проверки прошли в Ленинском, Первореченском и Фрунзенском районах, откуда ранее поступали жалобы от жителей.
По результатам рейда составлено четыре административных протокола. Один — за незаконную продажу товаров, ограниченных в обороте, и три — за розничную реализацию алкоголя физическими лицами без разрешения.
Из незаконного оборота изъято 19,5 литра спиртосодержащей продукции общей стоимостью более 20 тысяч рублей. Все материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решений.
В полиции напомнили, что продажа алкоголя в ночные часы запрещена законом. Также не допускается торговля такой продукцией несовершеннолетним. О подобных нарушениях можно сообщать по телефону дежурной части УМВД по Приморскому краю: 8 (423) 249 04 91.
Работа по контролю за соблюдением антиалкогольного законодательства во Владивостоке продолжается.