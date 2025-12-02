«Не ждите»: Аврора Киба внезапно развеяла слухи о скорой свадьбе с Лепсом

О планах жениться на молодой возлюбленной певец рассказывал много раз, подчёркивая масштаб будущей церемонии — он рассчитывал пригласить почти полтысячи гостей на закрытое от прессы мероприятие. Однако предложение так и не прозвучало, а Аврора дала понять, что торопиться они не готовы.
«Пока не ждите. Мы не знаем, что будет. Не говорите “гоп”, пока не перепрыгнете», — цитирует её портал 7days.ru.
Девушка признала, что сама пока не видит себя в роли матери, хотя желание иметь детей у пары совпадает. Лепс, напротив, говорит о готовности расширить семью, невзирая на возраст. У артиста уже четверо наследников: старшая дочь Инга готовится отметить сорок первый день рождения, Ева и Николь почти вдвое младше, а сын Ваня только вступает в подростковый период.
Ранее Life.ru писал, что Лепс устроил Авроре роскошный сюрприз — огромный лабиринт из пятнадцати тысяч роз. Девушка показала кадры в соцсетях и призналась, что проснулась среди цветов, которые заняли практически весь дом. Подобный жест мог потянуть на сумму около восьми миллионов рублей, подсчитали специалисты.
