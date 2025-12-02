Риелтор раскрыл масштаб «эффекта Долиной»

«В определенном смысле есть подобное (влияние “эффекта Долиной” — прим. URA.RU). Но иногда, когда спрашивают про возраст собственника, есть отказы. Коллеги жалуются, что с пожилыми продавцами становится потяжелее продавать объект», — обратил внимание Барсуков в разговоре с «Лентой.ру». Тем не менее он уточнил, что это пока единичные случаи. Барсуков также посоветовал потенциальным покупателям привлекать к сделке риелторов, которые состоят в профобъединениях и работают в связке с юристами.