Капитал в будущее: в Норильске создадут современный научно-образовательный центр

«Мы одновременно трансформируем и инфраструктуру университета, и его основные процессы — образования и исследований. Проект позволит привлекать лучших преподавателей. Ключевое направление проекта — создание современной лабораторной инфраструктуры для проведения научных исследований в области горного дела, металлургии, строительства, материаловедения и мерзлотных процессов, — отметил ректор Заполярного государственного университета Евгений Голубев. — Арктика, северная территория страны заслуживает того, чтобы выйти на первый план в образовании и науке. Такой уникальный инструмент, как Фонд целевого капитала “Наш Норильск” дает для этого очень ценные возможности».