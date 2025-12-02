Ричмонд
Капитал в будущее: в Норильске создадут современный научно-образовательный центр

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского (ЗГУ) и Фонд целевого капитала «Наш Норильск» объединяют усилия для создания современного научно-образовательного центра. ЗГУ и «Наш Норильск» подписали договор пожертвования на общую сумму 421 миллион рублей.

Источник: НИА Красноярск

В первый год реализации трёхлетнего проекта университет получит 175 миллионов. Эти средства направят на создание новой образовательной модели и инфраструктуры.

«Это знаменательное событие для высшего образования России и сферы эндаумент-фондов. Уникальная практика, которой можно гордиться, важное событие и для университета, и в целом для территории», — отметила директор Фонда целевого капитала «Наш Норильск» Анна Макуха.

Проект «Развитие человеческого капитала в Арктическом университете» затронет основные стороны жизни вуза. Появится система грантов и стипендий для одарённых студентов и аспирантов. Они будут участвовать в реальных научных проектах и стажировках в ведущих российских научных центрах. В университете планируются открытые лекции известных учёных.

«Мы одновременно трансформируем и инфраструктуру университета, и его основные процессы — образования и исследований. Проект позволит привлекать лучших преподавателей. Ключевое направление проекта — создание современной лабораторной инфраструктуры для проведения научных исследований в области горного дела, металлургии, строительства, материаловедения и мерзлотных процессов, — отметил ректор Заполярного государственного университета Евгений Голубев. — Арктика, северная территория страны заслуживает того, чтобы выйти на первый план в образовании и науке. Такой уникальный инструмент, как Фонд целевого капитала “Наш Норильск” дает для этого очень ценные возможности».

Этот исторический шаг открывает новую страницу не только для университета, но и для всей Арктической зоны России. Главным итогом станет подготовка высококлассных специалистов для «Норникеля» и региона, готовых решать самые сложные технологические и инженерные задачи.

