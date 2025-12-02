Капитал в будущее: в Норильске создадут современный научно-образовательный центр

В первый год реализации трёхлетнего проекта университет получит 175 миллионов. Эти средства направят на создание новой образовательной модели и инфраструктуры.
«Это знаменательное событие для высшего образования России и сферы эндаумент-фондов. Уникальная практика, которой можно гордиться, важное событие и для университета, и в целом для территории», — отметила директор Фонда целевого капитала «Наш Норильск» Анна Макуха.
Проект «Развитие человеческого капитала в Арктическом университете» затронет основные стороны жизни вуза. Появится система грантов и стипендий для одарённых студентов и аспирантов. Они будут участвовать в реальных научных проектах и стажировках в ведущих российских научных центрах. В университете планируются открытые лекции известных учёных.
«Мы одновременно трансформируем и инфраструктуру университета, и его основные процессы — образования и исследований. Проект позволит привлекать лучших преподавателей. Ключевое направление проекта — создание современной лабораторной инфраструктуры для проведения научных исследований в области горного дела, металлургии, строительства, материаловедения и мерзлотных процессов, — отметил ректор Заполярного государственного университета Евгений Голубев. — Арктика, северная территория страны заслуживает того, чтобы выйти на первый план в образовании и науке. Такой уникальный инструмент, как Фонд целевого капитала “Наш Норильск” дает для этого очень ценные возможности».
Этот исторический шаг открывает новую страницу не только для университета, но и для всей Арктической зоны России. Главным итогом станет подготовка высококлассных специалистов для «Норникеля» и региона, готовых решать самые сложные технологические и инженерные задачи.
