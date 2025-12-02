Ричмонд
43 дольщика получили квартиры после сдачи долгостроя в Новосибирске

Строительство здания на улице Первомайская началось ещё в 2014 году, но затем было приостановлено.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске введён в эксплуатацию долгострой на улице Первомайская, 200 б. Дом сдан в эксплуатацию 1 декабря 2025 года, при этом восстановлены права 43 дольщиков, пострадавших из-за задержки строительства. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Строительство здания началось ещё в 2014 году, но затем было приостановлено из-за финансовых проблем застройщика. В 2023 году для завершения строительства объект передали жилищно-строительному кооперативу «Первомайская, 200 б» с использованием механизмов реализации масштабных инвестиционных проектов.

«При передаче ЖСК готовность дома составляла 25%, на месте планируемого 8-этажного многоквартирного дома стоял лишь каркас из пяти этажей», — сообщили в ведомстве.

Работа по завершению строительства координировалась органами прокуратуры совместно с региональными властями и местным самоуправлением. Благодаря проведённым мероприятиям дом был достроен, права граждан восстановлены, и теперь жильё доступно для эксплуатации.