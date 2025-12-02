43 дольщика получили квартиры после сдачи долгостроя в Новосибирске

Строительство здания началось ещё в 2014 году, но затем было приостановлено из-за финансовых проблем застройщика. В 2023 году для завершения строительства объект передали жилищно-строительному кооперативу «Первомайская, 200 б» с использованием механизмов реализации масштабных инвестиционных проектов.