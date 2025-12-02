Школьный стартап, который даёт шанс немым говорить

«В нашей школе дети сами формируют команды, часто из разных классов: кому-то нужен инженер, кому-то дизайнер, кому-то человек, который будет презентовать проект инвесторам. У нас есть специальные зоны для исследований, отдыха и мозговых штурмов. Школьный этап — это фундамент: заинтересовать, мотивировать, дать первые инструменты. А дальше многие выпускники продолжают проекты уже в университетах — казахстанских и зарубежных — и доводят их до рынка. Есть и те, кто запускает пилоты ещё до окончания школы, как, например, проект Voice X. Этот аппарат имеет все шансы стать следующим большим казахстанским медицинским стартапом», — говорит Бауыржан.