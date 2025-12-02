Школьный стартап, который даёт шанс немым говорить

В интервью для El.kz ребята рассказали, как появилась идея устройства и почему их разработка может изменить жизнь тысяч людей.
В отличие от существующих электроларинксов, которые выдают монотонный, роботизированный звук, Voice X считывает микровибрации мышц шеи и с помощью нейронных сетей воссоздаёт голос, который звучал у человека до болезни. Устройство не требует длительного обучения. Достаточно надеть его на шею, и благодаря функции Voice Activity Detection аппарат автоматически включается, когда человек пытается говорить.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире диагностируют около 238 тысяч новых случаев рака гортани, и в 60% случаев болезнь обнаруживают слишком поздно — орган приходится полностью удалять. Вместе с голосом человек теряет часть своей идентичности. Voice X решает именно эту проблему.
Идея родилась из личной истории одного из участников команды. Его друг столкнулся с трагедией: родной брат перенёс рак гортани и полностью потерял способность говорить.
«В целом идея Voice X родилась из личной истории. У одного из участников команды был друг, чей родной брат заболел раком гортани и в итоге полностью потерял способность говорить. Он столкнулся с главной проблемой: существующие устройства в Казахстане и по всему миру не позволяют человеку говорить естественным, живым голосом. Они создают механическое, неестественное звучание, что приводит к социальным ограничениям и заставляет людей стесняться общения», — делится Бекжан Бакыт, один из разработчиков.
Эта история стала отправной точкой для проекта. Ребята увидели, что существующие решения — дорогие и «механические» электроларинксы — лишь усиливают изоляцию. Их цель была ясна: создать устройство, которое вернёт человеку не просто голос, а часть его личности.
Команда состоит из пятерых десятиклассников: Бекежан Бакыт отвечает за hardware — платы, вибродатчики, корпус и питание устройства; Айзере Сарсенбек является главным разработчиком программного обеспечения и нейросетей, а также проектным менеджером; Жания Серик занимается продвижением проекта, переговорами с больницами и врачами и сбором обратной связи от пациентов; Мерей Бекым отвечает за биомедицинские исследования и клиническую часть проекта; Ажара Мирзабек разрабатывает дизайн устройства, занимается 3D-моделированием, SMM и визуальной подачей.
«Наша главная цель — сделать устройство доступным не только в Казахстане, но и во всех странах СНГ и за их пределами, чтобы голос стал не просто необходимостью, а базовым правом каждого человека для общения и полноценного участия в жизни общества», — говорят ребята.
Руководитель инновационных проектов NIS Астаны, Аширали Бауыржан, считает Voice X ярким примером того, как школьные инициативы могут вырасти в серьёзные стартапы:
«В нашей школе дети сами формируют команды, часто из разных классов: кому-то нужен инженер, кому-то дизайнер, кому-то человек, который будет презентовать проект инвесторам. У нас есть специальные зоны для исследований, отдыха и мозговых штурмов. Школьный этап — это фундамент: заинтересовать, мотивировать, дать первые инструменты. А дальше многие выпускники продолжают проекты уже в университетах — казахстанских и зарубежных — и доводят их до рынка. Есть и те, кто запускает пилоты ещё до окончания школы, как, например, проект Voice X. Этот аппарат имеет все шансы стать следующим большим казахстанским медицинским стартапом», — говорит Бауыржан.
Пока команда продолжает дорабатывать прототип, тестировать его с реальными пациентами и готовиться к международным конкурсам, их работа уже даёт надежду тысячам людей: благодаря этим школьникам появляется шанс снова говорить естественно, уверенно и полноценно участвовать в жизни общества.