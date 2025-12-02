Магнитная буря 3 декабря ударит по сердцу и нервам: кто в зоне риска, как спастись и когда шторм уйдёт

Главная опасность декабрьских магнитных бурь в их продолжительности и регулярности. Если посмотреть на весь месяц, становится ясно: спокойных дней будет мало. После первой волны 3−4 декабря наступит короткая передышка, но надолго ли? Такой график не даёт организму восстановиться. Представьте: вы только начали приходить в себя после одной бури, а тут уже накрывает следующая. Сосуды не успевают адаптироваться, нервная система работает на износ, а иммунитет проседает. К концу месяца метеозависимые люди будут чувствовать себя как выжатый лимон. Врачи называют это накопительным эффектом геомагнитного стресса, когда каждая новая волна ударяет сильнее предыдущей.