Волгоградские пенсионеры получат пенсии в декабре дважды

Волгоградцы, получающие пенсионные выплаты в начале месяца, получат в конце декабря проиндексированную на 7,6% пенсию за январь.

Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Из-за новогодних праздников, в связи с тем, что пенсии выплачивают не всем в один день, а по графику выплат пенсии, есть те, кто получает пенсии в начале месяца. Соответственно, таким гражданам, с учетом того, что в начале января праздники, пенсии придут в конце декабря уже в проиндексированном виде.

отметил Нилов

Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, добавил парламентарий.