Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск прошёл в финал конкурса «Культурная столица — 2027»

Голосование завершится 6 декабря, а имя победителя конкурса объявят 14 декабря.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирск прошёл в финал конкурса «Культурная столица России» и продолжает борьбу за звание города с самым активным культурным развитием. В этом году Сибирь в финале представляет только Новосибирск, который вошёл в число восьми городов-претендентов.

На данный момент за Новосибирск отдано более 360 тысяч голосов. Народное голосование завершится 6 декабря, а имя победителя конкурса объявят 14 декабря.

В финальной восьмёрке, кроме Новосибирска, оказались Вологда, Калуга, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Проектная команда Новосибирска готовится к финальной защите: город представит свою культурную программу на 2027 год.

«Конкурс проводится в два этапа. По итогам первого формируется список из 8 городов-финалистов, команды которых готовят заявки второго этапа и представляют свои информационно-творческие презентации на итоговом мероприятии», — сообщается на портале Госуслуг.

Первый конкурс «Культурная столица России» прошёл в 2023 году. Победителями становились Нижний Новгород (2024), Грозный (2025) и Омск (2026).