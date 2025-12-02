Новосибирск прошёл в финал конкурса «Культурная столица — 2027»

Новосибирск прошёл в финал конкурса «Культурная столица России» и продолжает борьбу за звание города с самым активным культурным развитием. В этом году Сибирь в финале представляет только Новосибирск, который вошёл в число восьми городов-претендентов.
На данный момент за Новосибирск отдано более 360 тысяч голосов. Народное голосование завершится 6 декабря, а имя победителя конкурса объявят 14 декабря.
В финальной восьмёрке, кроме Новосибирска, оказались Вологда, Калуга, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Проектная команда Новосибирска готовится к финальной защите: город представит свою культурную программу на 2027 год.
«Конкурс проводится в два этапа. По итогам первого формируется список из 8 городов-финалистов, команды которых готовят заявки второго этапа и представляют свои информационно-творческие презентации на итоговом мероприятии», — сообщается на портале Госуслуг.
Первый конкурс «Культурная столица России» прошёл в 2023 году. Победителями становились Нижний Новгород (2024), Грозный (2025) и Омск (2026).