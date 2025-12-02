Ричмонд
В Иркутской области проходит неделя борьбы со СПИДом

В Иркутске проходит широкомасштабная информационная кампания, призванная повысить грамотность жителей региона в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем. Акция включает в себя лекции, раздачу материалов и консультации специалистов.

Источник: ТК Город

Ключевой темой этой недели станет предотвращение передачи ВИЧ от матери к ребенку. По данным медиков, своевременная терапия и соблюдение врачебных предписаний позволяют ВИЧ-положительной женщине родить здорового малыша с вероятностью более 90%.

Параллельно эпидемиологи бьют тревогу в связи с ростом заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), в области.

Такие инфекции, как сифилис и гонорея, требуют не менее серьезного подхода, чем ВИЧ. Без своевременного лечения они могут привести к тяжелым последствиям, включая бесплодие и поражение внутренних органов, — подчеркивают эксперты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Иркутской области.

Специалисты отмечают, что в регионе по-прежнему основным путем заражения ВИЧ остается половой — на него приходится 87,7% новых случаев.

Для жителей области организованы целевые консультации, а также работает круглосуточная горячая линия по вопросам профилактики, диагностики и лечения: 8−800−350−22−99. Звонок бесплатный.