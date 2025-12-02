В Иркутской области проходит неделя борьбы со СПИДом

Такие инфекции, как сифилис и гонорея, требуют не менее серьезного подхода, чем ВИЧ. Без своевременного лечения они могут привести к тяжелым последствиям, включая бесплодие и поражение внутренних органов, — подчеркивают эксперты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Иркутской области.