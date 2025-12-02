Мэра Сент-Этьена Гаэля Пердрио осудили на пять лет за шантаж интимными видео

Следствие установило, что Пердрио организовал скрытую съёмку заместителя Жиля Артига, а затем использовал полученное видео для шантажа, требуя политической лояльности и уступок на выборах. Несмотря на то, что обвинение запрашивало три года тюрьмы без права на досрочное освобождение, судья Брижит Верне, сославшись на повышенные требования к публичным лицам, вынесла более строгий приговор.
Сообщники мэра также осуждены: бывший глава администрации Пьер Готтьери и заместитель мэра по образованию Сами Кефи-Жером, установивший камеру, получили по четыре года лишения свободы, два из которых условно.
