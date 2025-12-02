Ричмонд
Мэра Сент-Этьена Гаэля Пердрио осудили на пять лет за шантаж интимными видео

Суд в Лионе признал мэра города Сент-Этьен Гаэля Пердрио виновным в организации скрытой съёмки и шантаже своего заместителя с использованием секс-видео. Как сообщает AFP, бывший член партии «Республиканцы» приговорён к пяти годам лишения свободы, четыре из которых — без права на условное освобождение, и запрету занимать выборные должности в течение пяти лет.

Следствие установило, что Пердрио организовал скрытую съёмку заместителя Жиля Артига, а затем использовал полученное видео для шантажа, требуя политической лояльности и уступок на выборах. Несмотря на то, что обвинение запрашивало три года тюрьмы без права на досрочное освобождение, судья Брижит Верне, сославшись на повышенные требования к публичным лицам, вынесла более строгий приговор.

Сообщники мэра также осуждены: бывший глава администрации Пьер Готтьери и заместитель мэра по образованию Сами Кефи-Жером, установивший камеру, получили по четыре года лишения свободы, два из которых условно.

Ранее Life.ru рассказывал, как лидеру французской партии «Национальное объединение» разбили яйцо об голову. Всё произошло во время встречи с читателями, когда Жордан Барделла подписывал экземпляры своей книги.

