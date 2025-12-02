Мечтал быть летчиком, а стал звездой ТВ: Вячеславу Мясникову — 46 лет

С детства мальчик любил охоту и мотоциклы. Вячеслав вспоминал, что охотиться на дичь он отправлялся на старом мопеде «Верховина», а через несколько лет родители купили ему мотоцикл «Минск». «В отличие от модных сейчас байкеров, я катался на нем круглый год и в любую погоду. Зимой, в морозы, я разогревал его паяльной лампой или кастрюлей кипятка. Так что сейчас я вожу мотоциклы в совершенстве, даже лучше, чем хожу пешком», — говорит шоумен.