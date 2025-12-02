Российские военные уничтожили наёмников Вооружённых сил Украины на сумском направлении, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
В материале сказано, что, в частности, ликвидированы наёмники из Польши и Чехии.
«В результате точного авиаудара уничтожена группа иностранных наёмников в составе 47 омбр ВСУ. Есть убитые среди чешских и польских наёмников», — говорится в сообщении.
ВСУ «отсиживается в обороне», а штурмовые отряды группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь Сумской области при поддержке авиации, артиллерии, а также «Солнцепёков».
На участках наступления военные группировки войск «Север» общее продвижение составило до 400 метров.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали колумбийского наёмника Аффета Коронадо.