В Омском районе до конца года откроется логистический комплекс «Вайлдберриз»

Под Омском до конца 2025 года начнет функционировать первая очередь нового логистического комплекса Wildberries («Вайлдберриз»). Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) заявила, что уже получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Первоначальная площадь склада составит 56 тысяч квадратных метров, что позволит одновременно хранить до 20 миллионов товаров.
На территории комплекса будет установлено современное оборудование, включая два вертикальных автоматических сортировщика с суммарной производительностью до 570 тысяч товаров в сутки, автоматическая лента для сортировки и роботы для перемещения паллет. Это обеспечит высокую скорость обработки заказов и оптимизацию логистических процессов.
Как отмечают в компании, открытие комплекса позволит улучшить маршруты доставки, повысить доступность товаров для жителей Омской области и соседних регионов, а также создаст новые возможности для развития малого и среднего бизнеса. Продавцы смогут сократить логистические издержки и увеличить товарооборот.
Полный запуск логистического комплекса запланирован на 2026 год, когда его общая площадь достигнет 120 тысяч квадратных метров. Это будет один из крупнейших распределительных центров компании в Сибири, способный значительно ускорить доставку заказов покупателям всего региона.
По данным «СуперОмска», под будущий логистический центр компания приобрела участок в 20 гектаров в агропарке «Макошь», что в границах Троицкого сельского поселения Омского района вдоль федеральной трассы Р-254 «Иртыш».
Напомним, заход маркетплейса в Омск анонсировал еще экс-губернатор Омской области Александр Бурков в 2022 году. Планируется, что распределительный центр сможет предоставить порядка 5 тысяч рабочих мест для омичей.