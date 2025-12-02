Большой отчет: сельское хозяйство, дороги и авиация Приморья

По его словам, из федерального бюджета регион получил почти миллиард рублей на развитие сельского хозяйства, еще три миллиарда были направлены из регионального бюджета. Это позволило закрыть потребность по свинине. В приоритете полное самообеспечение региона птицей, яйцом и молочной продукцией. Так, для приморской «Агроптицы» уже подобраны площадки, с 2026 года начнется проектирование и расширение. По маслу планируется реконструкция завода «Русагро», которая повысит переработку сырья с 80 до 300 тысяч тонн.