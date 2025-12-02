Большой отчет: сельское хозяйство, дороги и авиация Приморья

По его словам, из федерального бюджета регион получил почти миллиард рублей на развитие сельского хозяйства, еще три миллиарда были направлены из регионального бюджета. Это позволило закрыть потребность по свинине. В приоритете полное самообеспечение региона птицей, яйцом и молочной продукцией. Так, для приморской «Агроптицы» уже подобраны площадки, с 2026 года начнется проектирование и расширение. По маслу планируется реконструкция завода «Русагро», которая повысит переработку сырья с 80 до 300 тысяч тонн.
В крае также меняется структура посевов, если раньше в приоритете была соя, то теперь растут площади под кукурузу. В этом году ее посеяли 112 тысяч гектаров и собрали около 800 тысяч тонн. Объемы риса также увеличиваются, 16,5 тысячи гектаров дали порядка 60 тысяч тонн.
Продолжается экспорт, Приморье отправляет за рубеж рис (квота 10 тысяч тонн) и кукурузу (прошлый год 370 тысяч тонн). Хижинский подчеркнул, что экспортные квоты становятся дополнительной прибылью для аграриев, позволяя направлять средства на модернизацию и зарплаты.
Говоря о дорогах, он подчеркнул, что отремонтировали около 280 километров дорог и построили 18 мостов. На следующий год план, сделать 50 мостовых переходов.
Развивается и авиасообщение. Помимо лидирующих по объемам рейсов в Китай, в этом году открылись маршруты во Вьетнам (Фукуок) и Узбекистан (Бухара). Туристы также активно осваивают направления в КНДР. Внутрикраевые перевозки сохранятся: «Пластун-Авиа» корректирует расписание под спрос, при этом регион ищет решения по обновлению авиапарка, чтобы удержать существующие маршруты.