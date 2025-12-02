Ричмонд
Большой отчет: сельское хозяйство, дороги и авиация Приморья

В этом году в Приморье смогли значительно нарастить производство собственных продуктов питания, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказал заместитель председателя правительства края Кирилл Хижинский.

Источник: ДЕЙТА

По его словам, из федерального бюджета регион получил почти миллиард рублей на развитие сельского хозяйства, еще три миллиарда были направлены из регионального бюджета. Это позволило закрыть потребность по свинине. В приоритете полное самообеспечение региона птицей, яйцом и молочной продукцией. Так, для приморской «Агроптицы» уже подобраны площадки, с 2026 года начнется проектирование и расширение. По маслу планируется реконструкция завода «Русагро», которая повысит переработку сырья с 80 до 300 тысяч тонн.

В крае также меняется структура посевов, если раньше в приоритете была соя, то теперь растут площади под кукурузу. В этом году ее посеяли 112 тысяч гектаров и собрали около 800 тысяч тонн. Объемы риса также увеличиваются, 16,5 тысячи гектаров дали порядка 60 тысяч тонн.

Продолжается экспорт, Приморье отправляет за рубеж рис (квота 10 тысяч тонн) и кукурузу (прошлый год 370 тысяч тонн). Хижинский подчеркнул, что экспортные квоты становятся дополнительной прибылью для аграриев, позволяя направлять средства на модернизацию и зарплаты.

Говоря о дорогах, он подчеркнул, что отремонтировали около 280 километров дорог и построили 18 мостов. На следующий год план, сделать 50 мостовых переходов.

Развивается и авиасообщение. Помимо лидирующих по объемам рейсов в Китай, в этом году открылись маршруты во Вьетнам (Фукуок) и Узбекистан (Бухара). Туристы также активно осваивают направления в КНДР. Внутрикраевые перевозки сохранятся: «Пластун-Авиа» корректирует расписание под спрос, при этом регион ищет решения по обновлению авиапарка, чтобы удержать существующие маршруты.