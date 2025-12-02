В Кургане семья избитого в лагере ребенка должна выплатить деньги обидчикам

«По иску матери одно из детей, который участвовал в избиении нашего сыны в школьном лагере, Кетовский районный суд взыскал нас 168,8 тысяч рублей. Это возмещение расходов на адвоката. Мы подали апелляцию, областной суд снизил сумму компенсации до 50 тысяч рублей. Но истец еще может обжаловать это решение. Так как детей-обидчиков вывели из уголовного дела, за ними вина не установлена, поэтому у родителей этих детей появилось право на возмещение адвокатских услуг», — рассказала Виктория.