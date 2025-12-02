Дочь Градского выиграла суд за элитную квартиру

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73‑м году жизни. Он был одним из основателей отечественной авторской песни и рок-оперы, написал музыку к десяткам спектаклей и фильмов. После его смерти наследственное имущество артиста, в том числе недвижимость в Москве, стало предметом внимания как родственников, так и управляющих организаций. Ранее Мосгорсуд признал законным право вдовы на долю в наследстве артиста Градского, передает РАПСИ.