Ушедшая из России Audi зарегистрировала в стране три новых товарных знака

Речь идёт о фирменном слогане Vorsprung durch Technik, а также названиях Allroad и Sportback — под ними производитель теперь сможет выпускать в России автомобили, детали и различные аксессуары.
Ранее автоэксперт предупредил о стремительном росте цен на машины после изменений в утильсборе. Модели с нынешней стоимостью около полутора миллионов могут вскоре оказаться в сегменте свыше десяти миллионов. Россиянам посоветовали не откладывать покупку, особенно если мощность двигателя укладывается в льготный порог.
