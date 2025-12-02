Ушедшая из России Audi зарегистрировала в стране три новых товарных знака

Ранее автоэксперт предупредил о стремительном росте цен на машины после изменений в утильсборе. Модели с нынешней стоимостью около полутора миллионов могут вскоре оказаться в сегменте свыше десяти миллионов. Россиянам посоветовали не откладывать покупку, особенно если мощность двигателя укладывается в льготный порог.