Ушедшая из России Audi зарегистрировала в стране три новых товарных знака

Ушедший с российского рынка бренд Audi, принадлежащий немецкому автоконцерну, внезапно активировал юридическую активность внутри страны. Компания получила одобрение сразу трёх товарных знаков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Речь идёт о фирменном слогане Vorsprung durch Technik, а также названиях Allroad и Sportback — под ними производитель теперь сможет выпускать в России автомобили, детали и различные аксессуары.

Ранее автоэксперт предупредил о стремительном росте цен на машины после изменений в утильсборе. Модели с нынешней стоимостью около полутора миллионов могут вскоре оказаться в сегменте свыше десяти миллионов. Россиянам посоветовали не откладывать покупку, особенно если мощность двигателя укладывается в льготный порог.

