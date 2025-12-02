24 случая превышения ПДК: в воздухе Стерлитамака обнаружили опасные вещества

Башгидрометеоцентр опубликовал данные о загрязнении воздуха в городах республики за октябрь 2025 года. Самый высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха был зарегистрирован в Стерлитамаке.
Согласно отчету, там зафиксировано 24 случая превышения предельно допустимых концентраций вредных примесей. Основным загрязнителем стал этилбензол, по которому зафиксировано 22 превышения. Также наблюдались высокие концентрации хлорида водорода и изопропилбензола.
В столице Башкирии уровень загрязнения был повышенным, но значительно ниже, чем в Стерлитамаке. В Уфе отмечено 11 превышений нормативов, преимущественно по изопропилбензолу (семь случаев). Повышенный уровень загрязнения воздуха также был зафиксирован в Салавате и Благовещенске.
При этом в городе Туймазы воздух в октябре оставался чистым — случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зарегистрировано.
