24 случая превышения ПДК: в воздухе Стерлитамака обнаружили опасные вещества

В столице Башкирии уровень загрязнения был повышенным, но значительно ниже, чем в Стерлитамаке. В Уфе отмечено 11 превышений нормативов, преимущественно по изопропилбензолу (семь случаев). Повышенный уровень загрязнения воздуха также был зафиксирован в Салавате и Благовещенске.