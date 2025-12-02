Волгоградцам объяснили, как распознать ОРВИ

Грипп обычно начинается внезапно с высокой температуры, головной боли и болезненных ощущений в глазах. При этом насморк или боль в горле могут отсутствовать. Другие вирусные инфекции могут проявляться иначе, как по времени развития, так и по характеру поражения дыхательных путей. Например, парагрипп, помимо повышения температуры и головной боли, может сопровождаться сухим, «лающим» кашлем и осиплостью голоса, что указывает на развитие ларингита.