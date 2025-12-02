Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой

«Большинство россиян — 70% — в этом году будут наряжать искусственную елку. Срубленную живую елку хотят приобрести всего 11%. … Живое дерево в кадке, которое весной можно высадить в грунт, выбирают только 2% респондентов», — говорится в исследовании, проведенном на основании прошедшего в ноябре 2025 года опроса 2000 совершеннолетних жителей России старше 18 лет.