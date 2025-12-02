Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Живая ель в эти новогодние праздники будет стоять дома только у 13% россиян, а 14% и вовсе не собираются наряжать праздничное дерево, говорится в исследовании, которым с РИА Новости поделились в «МТС AdTech».
«Большинство россиян — 70% — в этом году будут наряжать искусственную елку. Срубленную живую елку хотят приобрести всего 11%. … Живое дерево в кадке, которое весной можно высадить в грунт, выбирают только 2% респондентов», — говорится в исследовании, проведенном на основании прошедшего в ноябре 2025 года опроса 2000 совершеннолетних жителей России старше 18 лет.
Аналитики добавили, что еще 4% россиян украсят жилище альтернативной дизайнерской елью, а «совсем не станут украшать дом елкой 14% участников опроса». В целом покупать новогодний декор в этом году планируют 57% жителей России, у каждого третьего украшения уже есть, а «каждый десятый считает новогодний декор ненужным», выяснили аналитики.
Они также узнали, что большинство (83%) россиян покупает новогодние украшения, чтобы создать атмосферу уюта и сказки для семьи, 20% минимальным набором украшений просто обозначают наступление праздников, 17% покупают украшения, чтобы сделать эффектные фото, а 5% считают, что оформление жилища должно соответствовать модным тенденциям.
При этом главными любителями новогодних украшений оказались представители поколения «икс» (родившиеся в 1965—1980 годах) — среди них праздничный декор покупают 59%. Среди миллениалов (1981−1995 годы) украшения покупают 56%, а среди зумеров (1996−2010 годы) — 53%. Меньше всего покупают украшения беби-бумеры (1946−1964 годы) — среди них таких лишь 42%, заключили аналитики.