Голос Перукуа, как путь к исцелению…

В разговоре о природе, как источнике силы, о «женском голосе Земли», о выборе пути и о главном послании, которое она несёт миру.
Перукуа, уроженка Австралии, певица, автор женских практик и исследователь внутренней природы человека, более тридцати лет работающая с голосом как с инструментом исцеления. Её выступления соединяют музыку, медитативные практики и живое общение, создавая пространство, в котором женщины по-новому слышат себя и своё тело. Мы поговорили с Перукуа о том, как звук способен будить память души, почему природа остаётся её главным источником силы, что означает «женский голос Земли» и как вернуть себе ощущение полноты жизни в мире, где так легко потерять внутреннюю опору.
— Перукуа, как переводится ваше имя? И когда в вашей жизни пришло осознание, что голос может быть не только звуком, но и путём к исцелению и внутреннему пробуждению?
— Моё имя никак не переводится. Это просто имя — красивое по звучанию, но без символической нагрузки.
Первое осознание пришло в 17 лет. В доме, где я тогда жила, девушка, которая сдавала мне комнату, однажды услышала, как я пою на кухне, пока мыла посуду. Она сказала, что у меня есть голос, и задала вопрос, который оказался судьбоносным: «Если бы ты могла петь — для чего бы ты пела?» Я ответила: «Для исцеления, а не для того, чтобы просто развлекать людей». Тогда я ещё до конца не понимала, что произнесла, но, несмотря на образование в консерватории и последующую джазовую карьеру, в итоге я вернулась именно к этому изначальному намерению.
— Ваше творчество тесно связано с природой. Что она даёт вам как певице и как проводнику духовных практик?
— Природа для меня — это поддержка, забота и сила. Она как мама, которая всегда находит для меня любовь и энергию. Я пою в разных жанрах, и не в каждом из них напрямую звучит энергия земли, но в моих песнях есть пространство, где слушатель может почувствовать эту связь телом через ощущение любви, покоя и защиты.
— Вы говорите о «женском голосе Земли». Что вы вкладываете в это понятие?
— У Земли женская природа, в этом нет сомнения! Я создала множество практик, благодаря которым женщины могут почувствовать эту связь и услышать этот голос внутри себя. Это не абстрактные переживания. Это ощутимая энергия, которая становится мощной опорой и в личной жизни, и в бизнесе, и в карьере. Это та сила, которая формирует всё живое, включая ваш успех.
— Слушатели часто говорят, что на ваших концертах проживают эмоции, которые долгое время были запрятаны глубоко внутри. Как вам удаётся создавать такое состояние?
— Я не только певица, исполнительница. С 1988 года я создаю практики для женщин и стала, по сути, пионером в раскрытии подлинной женской природы. Я глубоко чувствую людей. В моих выступлениях и онлайн-программах соединяются голос и практика — мои авторские методики и целительное звучание работают взаимосвязано. Это позволяет человеку прикоснуться к тем частям себя, которые были забыты или заблокированы. Отсюда и сильные телесные ощущения, и реальные жизненные изменения.
— Многие сегодня ищут гармонию и путь к себе. С чего же следует начать?
— Начать с действия. Мои практики доступны на моём сайте, и каждая женщина может войти в этот процесс в удобном для себя формате. Только намерение, воплощённое в действии, приносит результат. И я могу сопровождать в этом пути глубоко, бережно и эффективно.
— Вы выступили в Алматы и Астане. Какие чувства у вас остались после встреч с казахстанской публикой?
— Это были очень трогательные концерты. Я чувствовала любовь, внимание, искренность и щедрость сердец. Люди в Казахстане поразили меня своей душевной открытостью. Энергетика Алматы и Астаны очень разная, но дело не в людях. Я была глубоко тронута встречей с каждым. В этот раз я представила лишь одну из своих программ, и уже сейчас получаю множество просьб вернуться и выступить ещё. В 2026 году я обязательно приеду в Казахстан со своей новой программой.
— Что вдохновляет вас сегодня? И какое главное послание вы несёте своим слушателям?
— Я иду этим путём больше тридцати долгих лет. Меняются формы, жанры и форматы, но суть остаётся: жизнь на Земле — это огромная привилегия и ценность. Её можно проживать красиво, счастливо и в любви. Это и есть моё главное послание.