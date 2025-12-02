Голос Перукуа, как путь к исцелению…

Первое осознание пришло в 17 лет. В доме, где я тогда жила, девушка, которая сдавала мне комнату, однажды услышала, как я пою на кухне, пока мыла посуду. Она сказала, что у меня есть голос, и задала вопрос, который оказался судьбоносным: «Если бы ты могла петь — для чего бы ты пела?» Я ответила: «Для исцеления, а не для того, чтобы просто развлекать людей». Тогда я ещё до конца не понимала, что произнесла, но, несмотря на образование в консерватории и последующую джазовую карьеру, в итоге я вернулась именно к этому изначальному намерению.