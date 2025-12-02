Во Владивостоке старинный дом на Семёновской попал под приватизацию

В столице ДФО аварийное здание на Семёновской, 3, являющееся памятником архитектуры, включили в программу приватизации. Мэрия разделила объект на два лота — три основных этажа и мансарду — и намерена продать их отдельными позициями. Об этом сообщили «Новости Владивостока на VL.ru».
Речь идёт о «Доходном доме Сигитаро-Такунаго» — объекте культурного наследия, где ранее работал бесплатный коворкинг ТОК. Пространство на первом этаже открыли в начале 2023 года, однако его деятельность прекратили из‑за выявленных проблем с состоянием здания.
Муниципалитет не стал искать средства на капитальную реконструкцию, хотя ранее планировал разместить в доме молодёжный штаб. В начале 2025 года администрация Владивостока получила грант в 30 млн рублей для создания этого штаба. Однако после детального обследования здания специалисты пришли к выводу, что ограничиться косметическими работами невозможно и необходима полная замена аварийных перекрытий.
Управление по делам молодёжи передало здание в ведение управления муниципальной собственности, которому поручили определиться с дальнейшей судьбой объекта. В результате дом внесли в перечень приватизируемого имущества двумя строками: отдельно помещения трёх этажей площадью 562,8 кв. м и отдельно мансарду площадью 259,6 кв. м со «свободным назначением», что допускает перепланировку и адаптацию под современное использование.
При этом на потенциальных покупателей накладываются ограничения, связанные с охранным статусом объекта культурного наследия, а также значительным объёмом и стоимостью необходимых работ по реконструкции. По этой причине, как отмечается в материале, поиск инвестора может затянуться, тем более что аналогичная ситуация наблюдается и с другими историческими зданиями в плохом состоянии, а цена помещений пока не определена.