Во Владивостоке старинный дом на Семёновской попал под приватизацию

При этом на потенциальных покупателей накладываются ограничения, связанные с охранным статусом объекта культурного наследия, а также значительным объёмом и стоимостью необходимых работ по реконструкции. По этой причине, как отмечается в материале, поиск инвестора может затянуться, тем более что аналогичная ситуация наблюдается и с другими историческими зданиями в плохом состоянии, а цена помещений пока не определена.