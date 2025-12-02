Школы Новосибирска перейдут на классические мелодии вместо традиционных звонков

Согласно информации министерства, такой формат преследует несколько целей: «помогает создать новогоднее настроение, деликатно познакомить школьников с классикой и напомнить о богатом культурном наследии России». В декабрьскую тематическую подборку вошли произведения «Зима» Антонио Вивальди, «Пляска скоморохов» Николая Римского-Корсакова, а также вальсы из оперы «Евгений Онегин», балета «Щелкунчик» и пьеса «Святки (декабрь)» Петра Чайковского.