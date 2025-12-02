Ричмонд
Школы Новосибирска перейдут на классические мелодии вместо традиционных звонков

Министерство образования региона сообщает об участии в федеральном проекте «Мелодии вместо звонков», который призван создать праздничную атмосферу и познакомить учеников с культурным наследием.

Источник: Om1 Новосибирск

Школы Новосибирска в декабре присоединятся к общероссийскому проекту «Мелодии вместо звонков». Как сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области, начало и конец уроков в этот период будут сопровождаться фрагментами произведений великих композиторов. «Вместо привычных звонков — музыка великих композиторов!» — отмечается в официальном релизе ведомства.

Согласно информации министерства, такой формат преследует несколько целей: «помогает создать новогоднее настроение, деликатно познакомить школьников с классикой и напомнить о богатом культурном наследии России». В декабрьскую тематическую подборку вошли произведения «Зима» Антонио Вивальди, «Пляска скоморохов» Николая Римского-Корсакова, а также вальсы из оперы «Евгений Онегин», балета «Щелкунчик» и пьеса «Святки (декабрь)» Петра Чайковского.

Проект реализуется под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации. Школы ежемесячно получают новые тематические музыкальные подборки и методические рекомендации по их использованию в образовательном процессе. Точный график перехода на музыкальные звонки и список участвующих образовательных учреждений Новосибирска уточняется в районных управлениях образования.