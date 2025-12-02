В Ленобласти опубликовали координаты мест, где законно рубить ели к Новому году

В правительстве региона отметили, что один человек может срубить не более одного дерева высотой до трех метров. Желающим необходимо заранее позвонить в лесничество, чтобы договориться об оформлении документов и заготовке. Далее нужно взять с собой паспорт или иное удостоверение личности, и заключить с лесничеством соответствующий договор.