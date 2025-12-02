Последний штурм: генерал раскрыл секретный план нового контрнаступления ВСУ

Ситуация на линии соприкосновения в зоне СВО вступает в критически важную фазу накануне зимы. По данным военных экспертов, украинское командование, несмотря на тяжелые потери и стратегические неудачи, вынашивает планы контрудара, который уже окрестили «штурмом последней надежды». Подробности этой потенциальной операции раскрыл aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Самоубийственный план для бригады специального назначения.
Генерал-майор Владимир Попов сообщил, что российским военным стала известна информация из перехваченных документов о подготовке ВСУ контрудара. По его словам, для этого командующий украинскими войсками Александр Сырский целенаправленно сохраняет на передовой группировку специального назначения.
«Мы знаем, что у Сырского на переднем крае есть резерв. Это три-четыре боеспособные бригады специального назначения, которые он держит на всякий случай», — отметил генерал.
При этом эксперт обратил внимание на осторожность украинского командования и желание действовать исподтишка.
«Почему ВСУ их пока не используют? Они занимают выжидательную позицию и всё просчитывают. Сырский ведёт себя очень осторожно. Он понимает, что на большую авантюру у него сил нет, а вот на “хитроумный план исподтишка” — способен. Ему не хватает лишь подходящего стечения обстоятельств и соотношения сил», — объяснил Попов.
В качестве возможных направлений для такой диверсии генерал назвал Белгородское или Курское. Командование ВСУ, теряющее инициативу на основных фронтах, может попытаться создать новый очаг напряженности для отвлечения российских сил и пропагандистского эффекта.
Погода как союзник.
Вторым сдерживающим фактором для украинской армии становятся осенние погодные условия. Генерал Попов подчеркивает, что природа сейчас играет против ВСУ. Осенняя распутица кардинально ограничивает возможности маневра тяжелой техники.
«Сейчас погода работает не в их интересах. Сырский понимает, что нужно брать паузу, пока не ударят морозы. Из-за распутицы бронетехника, танки и артиллерия будут маневрировать с трудом. Дороги, особенно грунтовые, в плохом состоянии, а основные шоссе — под пристрелом», — констатировал эксперт.
Погода и раньше играла на руку нашим военным. Так, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее приводил в пример успешное продвижение российских войск в Новопавловке Днепропетровской области, которое было обеспечено в том числе густым туманом, сделавшим беспилотники противника неэффективными.
ВС РФ уверенно зачищает анклавы и «полукольца».
Российские войска методично завершают начатые ранее операции и создают предпосылки для будущих успехов. Генерал Попов обозначил текущие приоритеты ВС РФ.
«А пока мы завершаем то, что начали поздним летом и осенью. Это зачистка анклавов и “полуколец” вроде купянского направления, продвижение на запад и юго-запад», — сообщил он.
Особое внимание уделяется мощной агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка, которая является ключевым укрепрайоном противника на севере Донбасса.
«Также мы пытаемся обойти с севера мощную агломерацию Славянск-Краматорск-Дружковка. Там сосредоточено очень много войск противника, поэтому операция будет сложной», — отметил генерал.