TNI: Экономика Германии пострадала из-за санкций против России

Экономика Германии находится в глубочайшем кризисе из-за антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в The National Interest (TNI).

Трудности коснулись и промышленности ФРГ, так как она лишилась доступа к российским энергоносителям. Поэтому возникли проблемы с поддержанием стабильного производства.

— Сильнейшая экономика Германии была выпотрошена — не только из-за последствий санкций, но и из-за потери немецкого газопровода «Северный поток — 2», который когда-то соединял российский природный газ с Европой через Германию, — добавили в материале.

По словам главы минфина США Скотта Бессента, российская экономика все еще функциональна и устойчива, несмотря на все санкции, которые накладывает Европейский союз (ЕС).

— Если вам приходится повторять одно и то же действие 19 раз, значит, вы провалились, — цитирует его журнал.

27 ноября в Евросоюзе заявили, что работа над 20-м пакетом антироссийских санкций на данный момент не является приоритетной. По словам чиновников, активных шагов по его разработке до новогодних праздников ждать не стоит.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
