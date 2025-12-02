Экономика Германии находится в глубочайшем кризисе из-за антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в The National Interest (TNI).
Трудности коснулись и промышленности ФРГ, так как она лишилась доступа к российским энергоносителям. Поэтому возникли проблемы с поддержанием стабильного производства.
— Сильнейшая экономика Германии была выпотрошена — не только из-за последствий санкций, но и из-за потери немецкого газопровода «Северный поток — 2», который когда-то соединял российский природный газ с Европой через Германию, — добавили в материале.
— Если вам приходится повторять одно и то же действие 19 раз, значит, вы провалились, — цитирует его журнал.
27 ноября в Евросоюзе заявили, что работа над 20-м пакетом антироссийских санкций на данный момент не является приоритетной. По словам чиновников, активных шагов по его разработке до новогодних праздников ждать не стоит.