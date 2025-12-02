Назван размер нового сбора на ноутбуки и смартфоны

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники среди производителей электроники, сообщает ИА DEITA.RU.
По их словам, такие тарифы предлагает Минпромторг, и, вероятно, именно такой размер сборов и будет установлен. Речь идет о плате за каждую произведенную или импортированную единицу товара независимо от её стоимости, уточнил один из собеседников издания.
На начальном этапе введения этого сбора планируется взимать его с готовой электроники, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехническое оборудование. Правительство считает, что это поможет сконцентрировать средства на развитии отечественной отрасли.
На следующем этапе сбор может распространиться на электронные компоненты и модули, которые используют при производстве устройств, рассказали источники. Техсбор начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Его будут платить юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ввозом или производством электроники и ее компонентов.
Максимальный размер сбора не превысит 5000 рублей за единицу продукции или компонент. В Минфине прогнозируют, что доходы от этого сбора в 2026—2028 годах составят около 218 миллиардов рублей. Эксперты считают, что внедрение техсбора может увеличить стоимость смартфонов в среднем на 5−10% в наиболее популярных ценовых сегментах.