В нацпарке «Таганай» медведи не могут уйти в спячку из-за отсутствия снега

По многолетним данным зима на Таганае наступает в начале последнего осеннего месяца — 4 ноября.
«Сейчас снега в долинах мало, в нескольких точках снегомерного профиля к концу ноября его не было вообще, а средняя глубина достигала всего 10 см. На склонах гор и на перевалах уровень снежного покрова 20−40 сантиметров», — отмечают в пресс-службе.
Из-за нетипичной высокой для этого периода года температуры снег очень плотный. А оттепели добавили воды: под 20-сантиметровым сугробом ее может быть с полметра, говорят специалисты.
«Такая погода для обитателей Таганая — сплошная головная боль. Например, медведи не могут обустроить берлоги. Сдвигу сезонов не рады и другие впадающие в зимнюю спячку животные», — комментируют в национальном парке.
Ранее сообщалось, что в нацпарке «Зигальга» декабрь-2025 начался с погодного рекорда. «Зима в этом году решила задержаться на вершинах Зигальги — прочертила границу по склонам, весь ноябрь не спешила ее пересекать. Так что начало декабря получилось самым бесснежным за последние пять лет». Там также фиксировали, что недобор снега создает проблемы обитателям национального парка.
«Снег — лучший природный теплоизолятор, а если его нет, холод начинает пробирать тех, кто сидит в норах. Животным приходится углублять жилища, тратить энергию. Не могут впасть в глубокую спячку те, кто зимой отправляется на боковую. И даже холоднокровным, зимующим на дне водоемов, тоже не по себе: когда на поверхности нет ледового покрывала, вода остывает очень быстро», — отмечают в пресс-службе НП «Зигальга».