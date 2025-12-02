В нацпарке «Таганай» медведи не могут уйти в спячку из-за отсутствия снега

«Снег — лучший природный теплоизолятор, а если его нет, холод начинает пробирать тех, кто сидит в норах. Животным приходится углублять жилища, тратить энергию. Не могут впасть в глубокую спячку те, кто зимой отправляется на боковую. И даже холоднокровным, зимующим на дне водоемов, тоже не по себе: когда на поверхности нет ледового покрывала, вода остывает очень быстро», — отмечают в пресс-службе НП «Зигальга».