Стало известно, что фонд дочери Ларисы Долиной ликвидирован по решению суда

Налоговая служба прекратила работу благотворительного фонда, учредителем которого некоторое время числилась дочь певицы Ларисы Долиной. Данные подтверждены регистрационными документами, оказавшимися в распоряжении СМИ.
В материалах указано, что организация прекращена по решению суда. Фонд был основан в 2013 году. В январе 2021 года его учредителем стала Ангелина Долина, однако уже в марте того же года она перестала фигурировать в этой роли.
На фоне истории с ликвидацией фонда вновь обсуждается другой судебный эпизод, связанный с семьёй артистки. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье, оспорившей сделку по продаже квартиры певицы. Долина заявила, что была введена в заблуждение, а само отчуждение имущества стало результатом мошеннической схемы. Суд признал право собственности за Долиной и лишил Лурье спорного объекта.
По оценке риелторов, этот прецедент стал заметным сигналом для рынка: решение суда усилило риски при покупке вторичного жилья и показало, что сделки, считающиеся завершёнными, могут быть пересмотрены.
