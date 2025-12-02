Омским семьям расскажут, как оформить выплаты на детей

Отделение Социального фонда России по Омской области анонсировало проведение информационного марафона по вопросам единого пособия на детей и беременных женщин.
4 декабря специалисты проконсультируют омские семьи с детьми по вопросам, связанным с назначением и выплатой пособия. В частности, разъяснят критерии нуждаемости, учет алиментов, расчет дохода семьи.
Для вопросов будут работать телефоны: 24−28−94, 32−25−68.
Специалисты фонда будут отвечать с 10 до 16 часов. Помимо консультаций, эксперты помогут с подачей заявления на получение пособия через портал «Госуслуги».Ранее мы писали, что различные выплаты в связи с материнством в этом году получают более 90 тысяч жительниц Омской области.