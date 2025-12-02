Европа намеренно создаёт образ России как угрозы для подготовки населения к конфликту в будущем. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал турецкий эксперт Ибрагим Карагюль.
«Европейские страны раздувают угрозу со стороны России. Заявления типа “Россия нападет на нас” создают психологическую основу для будущей войны»" — уточнил специалист.
При этом Россия остаётся открытой для экономического взаимодействия. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что Москва готова работать с каждым, если Европа решит вернуться к сотрудничеству. Однако сейчас фокус смещён на поддержку отечественного бизнеса.
Глава государства подчеркнул, что любое возобновление работы должно учитывать новые рыночные реалии. Эти условия являются принципиальными для российской стороны.