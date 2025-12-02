Европа специально раздувает «угрозу»: в Турции рассказали, для чего из России делают угрозу

При этом Россия остаётся открытой для экономического взаимодействия. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что Москва готова работать с каждым, если Европа решит вернуться к сотрудничеству. Однако сейчас фокус смещён на поддержку отечественного бизнеса.