В США пригрозили Гондурасу «адской расплатой»: чем так недоволен Трамп

Если власти Гондураса не закончат подсчет голосов на выборах, страну ждет «адская зарплата». Об этом в соцсети Truth Social пригрозил президент США Дональд Трамп.
«Похоже, что Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата!» — написал глава Белого дома.
По его словам, избирательная комиссия Гондураса якобы резко прекратила считать голоса.
«Демократия должна восторжествовать», — заключил Трамп.
Кроме того, сообщалось, что американский лидер выдвинул президенту Венесуэлы Николасу Мадуро жёсткий ультиматум, установив срок до ближайшей пятницы, чтобы тот покинул страну вместе с родственниками.
