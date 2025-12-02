Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США пригрозили Гондурасу «адской расплатой»: чем так недоволен Трамп

Трамп: Гондурас ждет адская расплата, если не будут подсчитаны голоса на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Если власти Гондураса не закончат подсчет голосов на выборах, страну ждет «адская зарплата». Об этом в соцсети Truth Social пригрозил президент США Дональд Трамп.

«Похоже, что Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата!» — написал глава Белого дома.

По его словам, избирательная комиссия Гондураса якобы резко прекратила считать голоса.

«Демократия должна восторжествовать», — заключил Трамп.

Кроме того, сообщалось, что американский лидер выдвинул президенту Венесуэлы Николасу Мадуро жёсткий ультиматум, установив срок до ближайшей пятницы, чтобы тот покинул страну вместе с родственниками.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше