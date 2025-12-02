На омских улицах появится светодиодная «альтернатива» птичьей тематике

По состоянию на вторник, 2 декабря 2025 года, на портале госзакупок завершаются поиски поставщика еще для одного элемента для украшения омских улиц. На сей раз речь идет о светодиодных консолях «Танцующие кольца».
Согласно описанию, объект высотой около 2 200 миллиметров представляет собой подобие шеста, на который словно нанизаны под разными углами светящиеся желтым и белым светом кольца диаметром 1 250 (большое), 900 (среднее) и 800 (малое) миллиметров, как это показано на фото.
Объекты должны быть готовы к 25 декабря 2025 года. Подрядчику готовы заплатить до 1,355 миллиона рублей. Точное место установки светящихся элементов не уточняется. Исходя из стоимости каждого, речь идет о 28 консолях.
Отметим, в ноябре 2025 года городская администрация также заказала светодиодные консоли в виде снегирей. Судя по всему, в данном случае готовится своего рода альтернатива птичьей тематике.