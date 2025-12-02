Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На омских улицах появится светодиодная «альтернатива» птичьей тематике

В Омске появится еще одно светодиодное украшение.

Источник: Выдержка из конкурсной документации

По состоянию на вторник, 2 декабря 2025 года, на портале госзакупок завершаются поиски поставщика еще для одного элемента для украшения омских улиц. На сей раз речь идет о светодиодных консолях «Танцующие кольца».

Согласно описанию, объект высотой около 2 200 миллиметров представляет собой подобие шеста, на который словно нанизаны под разными углами светящиеся желтым и белым светом кольца диаметром 1 250 (большое), 900 (среднее) и 800 (малое) миллиметров, как это показано на фото.

Объекты должны быть готовы к 25 декабря 2025 года. Подрядчику готовы заплатить до 1,355 миллиона рублей. Точное место установки светящихся элементов не уточняется. Исходя из стоимости каждого, речь идет о 28 консолях.

Отметим, в ноябре 2025 года городская администрация также заказала светодиодные консоли в виде снегирей. Судя по всему, в данном случае готовится своего рода альтернатива птичьей тематике.