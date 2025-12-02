Ушедшая из России Audi зарегистрировала три товарных знака в РФ

Ушедшая из России Audi получила регистрацию трех товарных знаков в стране. Об этом сообщает Shot.
Отмечается, что одобрены заявки на слоган Vorsprung durch Technik, а также на бренды Allroad и Sportback. Решение было принято накануне.
Теперь под этими названиями компания сможет выпускать в России автомобили, комплектующие и аксессуары, передает Telegram-канал.
Ранее южнокорейская компания Hyundai, которая покинула российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в России 10 товарных знаков.
12 сентября в СМИ появилась информация о том, что немецкая компания Mercedes, предположительно, не вернется на российский рынок в ближайшие 10 лет. По данным журналистов, аналитики производителя считают этот сценарий невыгодным из-за обилия конкурентов из Китая на рынке.
Американская компания Disney Enterprises, покинувшая российский рынок в 2022 году, продлила в России на 10 лет действие 31 товарного знака, одобренного Роспатентом в 2007—2011 годах. Среди продленных знаков — фирменный замок Disney и названия популярных мультфильмов: «Золушка» (Cinderella), «Бэмби» (Bambi), «Спящая красавица» (Sleeping Beauty).