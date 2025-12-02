Ушедшая из России Audi зарегистрировала три товарных знака в РФ

12 сентября в СМИ появилась информация о том, что немецкая компания Mercedes, предположительно, не вернется на российский рынок в ближайшие 10 лет. По данным журналистов, аналитики производителя считают этот сценарий невыгодным из-за обилия конкурентов из Китая на рынке.