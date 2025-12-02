Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация сняла ограничения в семи аэропортах России

Введённые ночью 2 декабря временные ограничения сняты в аэропортах Тамбова, Владикавказа, Грозного, Махачкалы, Краснодара, Нальчика и Магаса. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

Меры принимались для обеспечения безопасности полётов. Об изменениях в каких-либо рейсах не уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал, как четыре российских истребителя МиГ-31 вызвали переполох в Польше и напугали немецких солдат. Это уже не первый случай, когда плановые полёты российской авиации вызывают реакцию сил НАТО в регионе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше