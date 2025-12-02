Пятерых человек спасли со сломанной лодки на Красноярском водохранилище

Инцидент произошел вечером 1 декабря на Красноярском водохранилище. На сломанном маломерном судне «Алан» находились пять человек. Судно дрейфовало вдоль скалистых берегов водохранилища. Течение несло его к плотине, до которой оставалось около 1,5 км. Требовалась срочная эвакуация людей.