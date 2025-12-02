Ричмонд
Пятерых человек спасли со сломанной лодки на Красноярском водохранилище

В Красноярском крае спасатели эвакуировали пятерых мужчин с маломерного судна.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел вечером 1 декабря на Красноярском водохранилище. На сломанном маломерном судне «Алан» находились пять человек. Судно дрейфовало вдоль скалистых берегов водохранилища. Течение несло его к плотине, до которой оставалось около 1,5 км. Требовалась срочная эвакуация людей.

«Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда выехали на водную гладь водохранилища, эвакуировали на берег пятерых мужчин и отбуксировали сломавшееся судно к берегу», — уточнили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Специалисты просят жителей края при выезде на акваторию проверять исправность своего плавсредства и всегда надевать спасательные жилеты.